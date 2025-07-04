Söke Belediyesi tarafından hayata geçirilen çöp transfer noktası uygulamasıyla, hem zamandan hem de maliyetten ciddi tasarruf sağladı. Daha önce her gün Kuşadası’ndaki Düzenli Depolama Tesisi’ne doğrudan giden çöp kamyonlarının yerine, artık atıklar transfer noktası aracılığıyla taşınıyor.

Yapılan hesaplamalara göre, transfer noktası öncesinde günlük ortalama 15 çöp kamyonu, 20 kilometre gidiş ve 20 kilometre dönüş olmak üzere toplamda 600 kilometre yol yapıyordu. Bu mesafe aylık bazda 18 bin kilometreye ulaşıyordu. Transfer sistemiyle birlikte bu mesafe günde yalnızca 200 kilometreye, aylık ise 6 bin kilometreye düştü. Böylece araçlar ayda toplam 12 bin kilometre daha az yol kat etmiş oldu.

Tasarruf yalnızca yakıtla sınırlı kalmadı. Çöp kamyonlarının gidiş-dönüş için harcadığı 1,5 saatlik süre, günlük 22,5 saatlik zaman kaybına neden oluyordu. Bu da ayda 675 saate, 3 personelin toplam kaybı ise 2 Bin 25 saate ulaşıyordu. Transfer uygulaması sayesinde bu zaman kayıpları da minimum seviyeye indirildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Hem çevresel etkileri azaltan hem de kaynak kullanımını daha verimli hale getiren bu uygulamayla, belediyecilikte sürdürülebilir ve tasarruflu yaklaşım sergiliyoruz. Çevre dostu uygulamalarımız devam edecek. Çöp transfer noktası sistemiyle kısa bir zamanda büyük tasarrufun sağlandığı rakamlarla ortada, uzun vadede daha büyük ekonomik faydalar sağlayacak" diye konuştu.