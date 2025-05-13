Aydın’ın Söke ilçesinde gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Günleri gerçekleştirildi. Söke Ticaret Odası’nın öncülüğünde, Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi ve ilçedeki meslek liselerinin iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğe, Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, sektör temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmasında, "Bugün burada gençlerimizin iş hayatına ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmak, onları gelecekteki kariyer yolcuklarında daha bilinçli ve hazırlıklı hale getirmek için toplandık. Devlet olarak; gençlerimizin sadece akademik başarıları kazanmalarını değil, iş yaşamında karılaşabilecekleri zorluklara da hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Bu anlamda bu türlü etkinlikler çok önemli" dedi.

Etkinlik kapsamında çeşitli sektörlerden firmalar stant açarak öğrencilere meslek tanıtımı yaptı, kariyer planlaması ve istihdam imkanları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, iş dünyasının deneyimli isimleriyle birebir görüşme fırsatı bularak, gelecek planlarını şekillendirme konusunda önemli kazanımlar elde etti.

Gençlerin kariyer farkındalığını artırmayı ve bölgesel istihdama katkı sunmayı hedefleyen Kariyer Günleri’nin, her yıl daha da genişleyen bir katılımla sürdürülmesi planlanıyor.