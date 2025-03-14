Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların duygularını sömürerek para dilenenlere karışı denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirmek isteyen dilencilere karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle market, cami önleri ve halkın yoğun olduğu noktalarda sivil ve resmi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dilencilik yaparken yakalanan kişiler tespit edilerek üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulup, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor.