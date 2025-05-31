Elazığ’da ‘Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası’ 9 mahallenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Elazığ’da gençleri spora teşvik etmek ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 5x5 Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya 9 mahalle takımı katılırken mücadeleler, hakem gözetiminde, şenlik havasında ve centilmenlik çerçevesinde tamamlandı. Özellikle muhtarların öncülüğü, mahalle dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, mahallelerdeki sokakta futbol oynayan çocuklardan oluşturulan takımlar sayesinde, örnek bir dayanışma ruhu ortaya kondu. Turnuvada 1. Esentepe Mahallesi takımı, 2. Yıldızbağları Mahallesi takımı oldu.

Takımlar 25-30 Haziran tarihleri arasında Elazığ’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan grup şampiyonasında ter dökecek.