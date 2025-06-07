Elazığ’da Kurban Bayramı’nın 1 ve 2. gününde toplam 100 acemi kasap hastanelik oldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için kurban kesimlerine devam ediyor. Bu çerçevede bayramın ilk iki gününde kurbanlarını kesmek isterken vücudunun farklı çeşitli yerlerini kesen 45 kişi Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne 55 kişi ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kimileri kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla kendilerini keserken, kimileri ise kurbanlık hayvanın boynuz darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.