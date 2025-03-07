Osmaneli Belediye ve Vezirhan Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının korunması ve refahı için önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için belediyelerimizin ortak çalışmalarını içeriyor. Protokol, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi, barınma imkanlarının sağlanması, veterinerlik hizmetlerinin sunulması gibi konularda iş birliğini öngörüyor. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun sokak hayvanlarının yaşam hakkını gözeten bu iş birliğinin, hayvan severler ve tüm vatandaşlar için örnek teşkil edeceğini vurguladı. Torun, protokolün imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda, sokak hayvanlarının korunmasının bir insanlık görevi olduğunu belirterek, bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Belediyelerimizin sokak hayvanlarına sahip çıkması ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bu anlamlı adım, toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayacak" dedi.