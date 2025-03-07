Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, şeftali ve nektarinde bordo bulamacı uygulanması için uygun bir döneme girdiklerini çiftçilere hatırlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince şeftali ve nektarin meyve üretim alanlarında yapılan kontrollerde bazı çeşitlerin pembe tomurcuk döneminde olduğu tespit edildi. Ayrıca önemli zararlara neden olan yaprak kıvırcıklığı (klok) hastalığına karşı da kimyasal mücadeleye başlandı.

Çeşitlerin fenolojik gelişimleri dikkate alınarak bordo bulamacı uygulamalarının zamanında yapılması için çiftçilere çağrıda bulunan Müdür İbrahim Sağlam, bulamacın şeftalide yaprak kıvırcıklığı, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında karaleke ve ateş yanıklığı hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kansere, yaprak delen ve dal yanıklığı hastalığına, eriklerde cep hastalığı, cevizde antraknoz, yosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen bir tarım ilacı olduğuna değinerek uyarılarda bulundu.

Bordo bulamacının özellikle sonbahar yaprakların 3/4’ü ya da tamamı döküldüğünde yüzde 2 dozda ve ilkbaharda gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 1-1,5 dozda meyve ağaçlarına uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olduğuna dikkat çeken İbrahim Sağlam, "Uygulandığı meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir mücadele ilacı olan bordo bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi ekonomik bir yöntemdir. Bölgemiz gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç için sonbahar ve ilkbaharda kullanılan ilacın; ilkbahar uygulanması için uygun olan bu dönemi kaçırmamalarını üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim" dedi.

Bordo bulamacı hazırlarken ve kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Bulamaç yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar için yapılan açıklamada, "Yapraklı dönemde bordo bulamacı yapılmamalıdır. Bordo bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir. Yoksa ilacın yapısı bozulur ve karışım olmaz. Hazırlanan karışım kullanılmadan önce bir tülbent yardımıyla süzülerek ilaçlama aletini tıkaması engellenmelidir. Sönmemiş kireç kullanıyorsak eritildikten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer erimeyen taş, toprak kalmışsa kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir. Bordo bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz. Bordo bulamacı atıldıktan sonra ilaçlama aleti mutlaka temizlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Bulamacının olup olmadığını nasıl anlaşıldığı konusunda ise şu bilgilere yer verildi:

"Bordo bulamacı kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat (göztaşı) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Yapılan bordo bulamacının olup olmadığını kontrol etmek için bir passız çivi bulamaca batırılır, 5 dakika bekletilir. Çiviye bakılır, çivinin renginde bir değişiklik yoksa bordo bulamacı olmuş, kullanıma hazır demektir. Şayet çivide hafif kızarma olursa karışım olmamıştır, bir miktar daha kireç ilave edilmelidir. Kasım-aralıkta yaprakların 3/4’ü ya da tamamı döküldükten sonra yüzde 2 dozda bordo bulamacı yapılır. Şubat-mart ayında gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 1-1,5 dozda bordo bulamacı yapılır. İlaçlama yaparken lütfen eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz. İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım."