Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor sezonun ilk maçına 3 puanla başladı.

BAL 5.Grup 1’inci hafta mücadele eden Söğütspor ligin ilk maçında kendi evinde Yalova temsilcisi Tavşanlı Belediyespor’u yenerek, lige 3 puanla başladı. Söğüt İlçe Stadı’ndan oynanan maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk 45 dakikada birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 45+6’ıncı dakikasında rakip ekip bulduğu golle durumu 1-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru da oldu. Maçın ikinci yarısında taraftar desteğini de alarak başlayan ev sahibi takım Söğütspor maçın 50’inci dakikasında Onur Çakmakçı’nın golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu gol sonrası ataklarına devam eden Söğütspor maçın 78’inci dakikasında Kaan Kahraman’ın golüyle durumu 2-1’e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Söğütspor 2-1 kazandı. Söğütspor bu galibiyetle ligde 2 Eylül Spor Kulübünün ardından ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Söğütspor ligin ikinci haftasında Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit’e konut olacak.

Maçı Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve çok sayıda taraftar izledi.