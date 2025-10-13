Erzurum’un Aziziye ilçesi Ilıca bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile beton mikseri çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında, il genelinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Erzurum-Aşkale kara yolu Ilıca kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.