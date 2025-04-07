Söğüt Belediyesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda ilçenin genel durumu, belediye hizmetleri ve gelecekteki projelerle ilgili önemli gündem maddeleri ele alındı. Başkan Durgut, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, alınan kararların ilçenin gelişimine katkı sunmasını temenni ettiklerini ifade ederek, "Alınan kararların ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımız, alınan meclis kararlarına belediyemizin resmi web sitesi olan www.sogut.bel.tr adresinden ulaşabilirler" dedi.