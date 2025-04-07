Çayırova’da bu ay "Günümüzdeki İlişkilerimiz" isimli konferans ile 4 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Çayırova Belediyesi, nisan ayı kültür ve sanat takvimini duyurdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklere çok sayıda ilçe sakininin katılması beklenirken, nisan ayı boyunca sürecek etkinlikler yarın Op. Dr. Salih Selman’ın "Günümüzdeki İlişkilerimiz" isimli konferansıyla başlayacak.

Etkinlikler, 12 Nisan Cumartesi günü Naim Süleyman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek "Neşeli Keçiler" çocuk tiyatrosuyla devam edecek. 13 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.00 "Çıkmaz Sokak" isimli yetişkin tiyatrosuyla sürecek. 18 Nisan Cuma günü "Küçük Köyün Büyük Kadınları" isimli tiyatro oyunu da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Nisan ayındaki son etkinlik ise 20 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki çocuk tiyatrosu "Neşeli Keçiler" olacak.