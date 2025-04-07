Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince futbol müsabakalarını izleyen vatandaşlara yönelik siber ve terör suçlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. Bu kapsamda Hatayspor ile Eyüpspor arasında oynanan futbol müsabakasına katılan vatandaşlara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, vatandaşların maddi ve manevi kayıplarının en aza indirilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı. SİBERAY Projesi kapsamında yapılan faaliyette, yasadışı bahis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yine Hatayspor ile Eyüpspor arasında oynanan müsabakaya katılan vatandaşlara terör örgütleri, bu örgütlerin uzantıları, terörün özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkileri, eleman kazanma yöntemleri ile ailelerin tutum ve davranışlarının önemi hakkında bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı.