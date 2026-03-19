Mersin'de jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bozyazı ilçesinde sigara kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak sigara ticareti yapan 1 şüpheli belirlenerek düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 11 bin 480 adet kaçak sigara, bin 300 adet dolu makaron, 3 bin adet boş makaron ve 21 adet elektronik sigaraya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.