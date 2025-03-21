Samsun, keskin soğuk hava ve kar fırtınaları nedeniyle son yılların en soğuk kış mevsimlerinden birini yaşadı. Ağır kış şartları, ayakkabı tamircilerine olan talebi artırdı.

Samsun, Balkanlardan ve Sibirya’dan gelen soğuk hava ve kar fırtınaları nedeniyle bu kışı oldukça soğuk geçirdi. Soğuk havalar ve sıfır ayakkabıların pahalı olması ise ayakkabı tamircilerinin işine yaradı. Tamirciler, geçen yıllara göre bu kış mevsiminde daha çok ayakkabı tamir ettiklerini ifade etti.

"Ayakkabı tamirciliği zengin bir zanaat oldu"

Tamir ücretlerinin maliyetler nedeniyle geçen yıllara oranla oldukça fazla arttığına dikkat çeken tamir ustası Hamit Özsüleyman, "Kış döneminde işlerimiz yoğun geçti ve dönemin sonuna yaklaştık. Yaza oranla kışın işlerimiz daha çok oluyor. Bu süreçte en çok alt ve taban değişimi yapıyoruz. Çünkü botlar alttan su çekiyor. Şimdiki ayakkabılar eski kalitede olmadığından daha çok deforme oluyor. Tamirde kaliteli malzeme kullanıyoruz. Artık dikimleri ve baskıları makinede yapıyoruz. Bu da ayakkabıların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kullandığımız malzemelerin fiyatı geçen seneye oranla yüzde 100 arttı. Geçen sene bir çift tabanı 100 TL’ye alırken, bugün 200 TL’ye alıyoruz. İlaç, boya ve diğer kullandığımız tamir malzemeleri de bu oranda arttı. Böyle olunca tamir ücretleri de geçen senelere göre arttı. Mesleğimiz eskidin uygun bir zanaat olarak kabul görürdü şimdi ise zengin bir zanaat oldu. Alım gücünün düşmesi, malzemelerin pahalanması nedeniyle bu durum oluştu" dedi.

"Son botlar tamir ediliyor, yazla birlikte spor ayakkabı tamirine geçeceğiz"

Bot ve kışlık ayakkabı tamirlerinin bitmeye yaklaştığını açıklayan Özsüleyman, "Tamir ücretleri olarak topuk lastiği değişimini 100 TL’ye, komple taban değişimini 400-500 TL’ye, diğer ufak tefek tadilat tamirat işleri de 50 TL’den başlayıp işçilik ve kullanılan malzemeye göre değişiyor. Sıfır ayakkabılar çok pahalı. Giyilebilecek bir ayakkabı 1500-2000 TL arasında. Buna yapılacak tamirat-tadilattan sonra da ayakkabılar yeni gibi giyilebilir. Kış sezonunun bitmesine yaklaşık. Artık yaz sezonu gelecek. O dönemde de terlik, spor ayakkabı tamiri yapacağız. O zaman da en çok spor ayakkabı geliyor. Yazın da en çok spor ayakkabılarının arka iç kısımlarındaki bezler yırtılıyor. Biz de onları deri ile değiştiriyoruz. Şu anda da kış mevsiminin son bot tamirlerini yapıyoruz" diye konuştu.