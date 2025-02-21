Yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının aşırı düşmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, Kurupelit Kampüsü’nün belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Zeynep Nurselin Kot, kış aylarında hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği ve onlara nasıl yardımcı olunabileceği konusunda önemli bilgiler paylaştı. Sokak hayvanları için en büyük risklerden birinin açlık olduğuna dikkat çeken Dr. Zeynep Nurselin Kot, özellikle düşük sıcaklıklarda sokak hayvanlarının enerji ihtiyacının arttığını vurgulayarak doğru beslenme yöntemleri hakkında da uyarılarda bulundu.

"Veteriner Fakültesi olarak hayvanların bakım ve beslenmesine destek sağlıyoruz"

OMÜ kampüslerinde yoğun bir hayvan popülasyonu bulunduğunu belirten Arş. Gör. Dr. Zeynep Nurselin Kot, "Veteriner Fakültesi olarak hayvanların bakım ve beslenmesine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda kampüsün belirli noktalarında besleme alanları oluşturduk ve bu alanlardaki mama ve su kontrollerini günlük olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, özellikle kedi ve köpek popülasyonu için kedilerin diğer hayvanlardan korunabileceği kedi evleri yerleştirdik. Böylece kedilerin soğuk hava koşullarından etkilenmemesini sağlamaktayız" dedi.

"Yiyecek ve su kapları dayanıklı ve korunaklı olmalı"

Özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmamamız gerektiğine dikkat çeken Dr. Kot, "Sokak hayvanlarının beslenmeye devam edebilmesi için mama ve suyun korunaklı alanlara bırakılması gerekiyor. Yağmur, kar ve rüzgâr nedeniyle mamaların nemlenerek küflenmemesi için dikkatli olunmalı. Bu yüzden yiyecek ve su kaplarının dayanıklı ve korunaklı olması büyük önem taşıyor. Evcil hayvanlar açısından ise durum daha kontrollü. Onlar ev ortamında güvenli bir şekilde yaşadıkları için beslenme açısından genellikle bir eksiklik yaşamıyorlar. Ancak köpekler, tuvalet ihtiyaçları için dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Hava koşulları elvermediğinde uzun yürüyüşler yerine sık ama kısa yürüyüşlerle egzersiz ihtiyaçları karşılanabilir. Son yıllarda köpekler için soğuktan koruyucu kıyafetler de yaygınlaşmış durumda. Kediler ise genellikle ev ortamına daha uygun oldukları için dışarı çıkmıyor" diye konuştu.

"Sokak hayvanları için en büyük risklerden biri açlık"

Sokak hayvanları açısından ise en büyük risklerden birinin açlık olduğunu vurgulayan Dr. Kot, "Sokak hayvanlarını soğuk havalarda yiyecek bulma şansları çok azalıyor. Bu yüzden korunaklı alanlara düzenli olarak mama ve su bırakılması büyük önem taşıyor. Özellikle don olaylarında suyun buz tutmaması için gerekli önlemler alınmalı. Unutmayalım ki onlar da bizimle aynı doğayı paylaşıyor ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için desteğimize ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.