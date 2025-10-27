Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Softa Kalesinde ’Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi Töreni’ düzenlendi.

Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde gerçekleşen ve büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Türk bayrağının değişimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam eden törende, Cumhuriyetin 102. yılı heyecanı Softa Kalesinin tarihi atmosferinde yaşandı.

Etkinliğin sonunda, Kaledibi Mahalle Muhtarlığı tarafından yürüyüşe ve törene katılan vatandaşlara yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna düzenlenen programda, birlik, beraberlik ve milli gurur duyguları bir kez daha ön plana çıktı.