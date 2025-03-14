Sakarya’da bir evin soba bacası içerisinde sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin duvarı kırması neticesinde kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza ve yangınların yanı sıra sokaktaki can dostlarının da en zor anlarda yardımına koşuyor. Ekipler bu kez ise soba bacası içerisinde sıkışan güvercinin imdadına yetişti. Evin mutfağından gelen kuş sesini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan titiz çalışma neticesinde güvercin, duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.