AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un kızı Şeyma Yavuz, Sefa Bayraktar ile dünyaevine girdi. Düğüne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un kızı Şeyma Yavuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Sefa Bayraktar, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Bilgi İletişim ve Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sevilay Tuncer, Grup Başkan Vekilleri Abdülhamid Gül, Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekilleri, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MKYK üyesi Mahir Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım ve çok sayıda davetli katıldı.