Sivas’ta bir altın madeni, hayvanların otladığı alana siyanür depolama havuzu yapmak istedi. Havuzun yapılmasını istemeyen köylüler, sondaj yapmak için giden iş makinalarına engel oldu.

Sivas’ta altın madeni işleyen ve daha önce siyanür sızıntısı iddiaları ile gündeme gelen Kar Mineral Madencilik A.Ş., Koyulhisar ilçesinde ikinci atık havuzu yapma kararı aldı. Mevcut barajın dolması nedeniyle Çandır köyü sınırları içerisinde yer alan ve 11 çevre köyün piknik alanı olarak kullandığı merada 3 adet siyanür havuzu yapmak isteyen firma, sondaj yapmak için bölgeye iş makinası yönlendirdi. İş makinalarının araziye yöneldiğini gören bir grup köy sakini ise engel olmak istedi. Kalabalık iş makinalarının önüne geçerek sondaj çalışmasına engel oldu.

"Bizim yaşam hakkımızı elimizden alamazlar"

Yapılmak istenen havuzun bölgeye zehir saçacağını iddia eden Aygüzel Çandır, "Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır köyü sınırlarındaki bu düzlüğe özel şirket olan Kar Madencilik tarafından atık depolama havuzu yapılmak istenmektedir. Biz köy halkı olarak bu alana zehirli katı atık depolama alanı yapılmasına karşıyız. Biz bu güzelim cennet vatanın zehirli atıklarla doldurulmasını istemiyoruz. Bizim yaşam hakkımızı elimizden alamazlar. İşte halk, işte meydan. Bizler direnmeye devam edeceğiz" dedi.