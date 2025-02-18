Elazığ’ın Sivrice İlçe Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi’nden kazanan Ebubekir Irmak, AK Parti’ye katılma kararı aldı.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak kazandığı belediye başkanlığı görevine Adalet ve Kalkınma Partisi’nde devam etme kararı aldı. Başkan Irmak, yaptığı açıklamada bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı. Başkan Irmak, Sivrice’nin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, ilçeye kalıcı eserler kazandırmak ve hemşehrilerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’ye katıldığını belirtti. Açıklamasında hemşehrilerine teşekkür eden Irmak, "Bu karar, ilçemizin gelişimi ve halkımızın beklentilerini karşılamak adına alınmıştır. Duaları ve destekleriyle her zaman yanımda olan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararın ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlikte çok güçlüyüz Sivrice’m" ifadelerini kullandı.