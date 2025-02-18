Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası’nda sendika genel sekterini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Şube Başkanı Deniz Ilgan’ın cenazesi Mersin’de toprağa verildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi’nde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika Genel Sekreteri Erdinç Koç’u tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Koç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ilgan ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ilgan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından getirildiği Mersin’de toprağa verildi. Mersin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ilgan’ın cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.