Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde direksiyon hâkimiyeti kaybolduktan sonra karayolu istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek-Kahta karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cengiz Demirhan idaresindeki 02 ACB 147 plakalı otomobil, Kalınağaç köyü yakınlarında yolun buzlanması nedeniyle kayganlaşarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek karayolu istinat duvarına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cengiz Demirhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Jandarma, karayolunda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri alırken hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.