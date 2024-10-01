Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Meclis Başkanı Osman Yıldırım, İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Sivas ve İzmir arasından başlayacak uçak seferleri ile birlikte turizm ve ticaret köprüsü kuruluyor. Bu çerçevede Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, STSO Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, STSO Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy ile Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman, Jülide Tutan ve Nuray Eyigele İşleyen ile bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, iki şehir arasındaki iş birliğinin artırılması için ilk adım atıldı. Ziyarette, turizm ve ticaretin artırılması için ortak projeler geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşımı, ayrıca karşılıklı tanıtım etkinlikleri düzenleme gibi stratejiler üzerinde duruldu.