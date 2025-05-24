Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Gök Medrese ’de düzenlenen etkinlikte, çocuklara vakıf bilinci aşılandı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde, görme engelli öğretmen, yazar ve meddah Selman Devecioğlu çocuklara masallar anlattı.

Selçukludan günümüze miras kalan Tarihi Gök Medrese, bu kez çocuk sesleriyle, kahkahalarla, masallarla yankılandı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulundan 40 ve ilkokul üçüncü sınıftan 20 çocuk, farklı saatlerde medreseyi ziyaret etti. Düzenlenen etkinliğe anaokulundan 40, ilkokul üçüncü sınıftan 20 çocuk katıldı. Çocuklar, Tarihi Gök Medrese ’ye gelerek, görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu’nun anlatımıyla hem eğlenceli hem de öğretici masallarla buluştu. Masallarda Selçuklu medeniyeti, Gök Medrese ve vakıf kültürü temaları ön plana çıkarılırken, çocuklar geçmişle bağ kurma fırsatı yakaladı. Etkinliğe Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan da katılarak çocuklarla birlikte masal dinledi. Program sonunda Devecioğlu, heybesinden çıkardığı çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdi. Kitaplar, oyuncaklar ve sürprizlerle dolu hediyeler, çocukların yüzlerinde tebessüme oluşturdu.

"Çocuklarımıza vakıf kültürünü tanıtmak son derece önemli"

Etkinlik sonrası açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Çocuklarımıza vakıf kültürünü tanıtmak, ecdadımızı, Selçukluyu, gelenek ve göreneklerimizi, tarihi mirasımızı anlatmak son derece önemli. Bu gibi etkinliklerle tarihi yapılarımız sadece taş değil, aynı zamanda yaşayan mekânlar hâline geliyor" diye konuştu.