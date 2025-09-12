Sivas’ta bulunan 31 göl ve gölete, 1 milyon 268 bin tane sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Sivas’ta balıklandırma çalışması yapıldı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 268 bin yavru sazan balığı, kent sınırları içerisinde bulunan 31 göl ve gölete bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Balıkların korunması sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan, bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkân tanınmasını siz balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.