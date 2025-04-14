Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ebeveyn rolünün önemine vurgu yapmak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak amacıyla planlanan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kapsamında Sivas’ta başlatılan kurs programları devam ediyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde açılan kurslara veliler, öğrencilerinin kayıtlı olduğu okullara başvurarak katılım sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, bu kapsamda Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulunda açılan kursa katılan öğrenci velileri ile bir araya geldi.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Programda bir konuşma yapan Erdoğan, eğitimin ailede başladığına vurgu yaparak, çocukların gelişim sürecinin en önemli unsurunun anne ve babalar olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Çocuklarımızın eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ailelerimizin desteği çok önemli. Maarif ailesi olarak çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi, kültürlü, donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sürece sizlerin sağladığı katkı, çocuklarımızın gelişim sürecine verdiğiniz destek bizim için büyük önem taşıyor. Çocuklarımız en kıymetli varlığımız, ülkemizin geleceğidir. O nedenle onlar için ne yapsak, ne kadar emek versek azdır" dedi.

"Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum"

Milli Eğitim Bakanlığınca ’medeniyet kurucusu, bilge nesiller yetiştirmek’ mefkûresi ile hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine vurgu yapan Erdoğan, maarif modelinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Maarif Modeli’nin en önem verdiği hususlardan bir tanesinin de aile olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aile bağlarımız, aile ile okullarımızın arasındaki bağ ne kadar güçlü olur ise çocuklarımız da o kadar mutlu ve başarılı olurlar. O nedenle; Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurslarına katılımlarınız çok önemli ve anlamlı. Her birinize hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Bir süre velilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Erdoğan, velilere kitap hediye ederek, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada sizlerin katılımı, desteği, çocuklarımız için model olmanız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Şube Müdürü Fehmi Tutkun ise "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" ve bu kapsamda Sivas’ta başlatılan/planlanan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.