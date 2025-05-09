Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde, Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü’nce fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Türk Dünyası Akraba Toplulukları Kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Türk Dünyası Devletlerini temsilen fidanlar dikildi. Fidan dikimiyle çevre bilincini artırmayı ve Türk Dünyası’na olan kültürel bağlılığı vurgulamayı amaçladıklarını belirten kulüp üyeleri, etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: İHA