Sivas’ta 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla şiir okuma yarışması düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen şiirlerden birini seçerek sahnede ezbere en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı. İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak’ın başkanlığında yapılan yarışmanın komisyon üyeliğinde Sivas Merkez Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Sevda Özkars, Din Hizmetleri Uzmanı Kahraman Karaçam ve Vaiz Şule Karayaka yer aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Şehit Adnan Saka Ortaokulu öğrencisi Elif Şahbaz birinci, Başöğretmen Ortaokulu öğrencisi Beril Baran ikinci, Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu öğrencisi Rabia Eylül Çağlar ise üçüncü oldu.