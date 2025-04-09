Sivas’ta bir ortaokulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri sınıflarında yemekli bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yemeklerin yendiği etkinlik sonrası bazı öğrenciler, karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Şikayet sayısı artınca okula sağlık ekipleri çağrıldı. 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin rahatsızlığının nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.