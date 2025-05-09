Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde "Tüm Yönleriyle Bağımlılık" paneli düzenlendi. Uzmanlar, panelde bağımlılığın tüm boyutlarını ele alarak çözüm yollarını masaya yatırdı.

4 Eylül Kültür Merkezi’nde ‘İşimiz Bağımlılık, Gücümüz Mücadele’ temasıyla gerçekleştirilen panele; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Çifçi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Moderatörlüğünü Kamu ve Eğitim Yönetimi Uzmanı Dr. Ayhan Özkan üstlendiği panelde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuncay Dilci, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Demirbaş, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yakup Aslan ve Lokman Hekim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zehra Arıkan konuşmacı olarak yer aldı. Alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar gibi farklı türlerdeki bağımlılıkların ele alındığı panelde bireysel, toplumsal ve sağlık boyutları münazara edildi. Panelde bağımlılığın nedenleri, etkileri ve çözüm yolları değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın amaçlandığı panelde, önleyici stratejilerin ve iyileşme süreçlerinin topluma kazandırılmasının önemi vurgulandı.