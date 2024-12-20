Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta ekim ayında 199 bin 511 olan motorlu kara taşıtı sayısı kasımda 200 bin 658’e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 103 bin 812’sini otomobil, 37 bin 460’ını traktör, 30 bin 368’ini kamyonet, 17 bin 402’sini motosiklet, 6 bin 594’ünü kamyon, 3 bin 45’ini minibüs, bin 297’sini otobüs, 680’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 631 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta kasım ayında 5 bin 631 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 927’sini otomobil, 833’ünü kamyonet, 492’sini traktör, 187’sini motosiklet, 74’ünü minibüs, 84’ünü kamyon, 21’ini otobüs, 13’ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu.