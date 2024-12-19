Sivasspor’un, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlara özel bir çağrı yapılarak, sosyal medyada ’Sensiz Olmaz’ mesajı yayımladı.

Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses’in sevilen şarkısı ’Sensiz Olmaz’ eşliğinde bir çağrı yapıldı. Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi, hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı" ifadeleriyle taraftarlar, tribünlere davet edildi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını ve taraftar desteğiyle takımın gücüne güç katılmasını istedi. Taraftarlar ise takımlarını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, sosyal medya üzerinden videoyu büyük bir ilgiyle paylaşarak yorumlar yazdı.