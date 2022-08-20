Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 3. hafta maçında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı.

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

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