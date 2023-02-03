Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.