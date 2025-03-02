Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.
Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.
Kaynak: İHA