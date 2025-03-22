Sivas’ta bulunan ve vatandaşların uğrak mekânı haline gelen Paşabahçe Mesire Alanı, soğuk hava nedeniyle boş kaldı. 1 hafta önce oldukça yoğun olan mesire alanı sessizliğe büründü.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve vatandaşların uğrak mekânı haline gelen Paşabahçe Mesire Alanı, hava sıcaklıkları nedeniyle sessizliğe büründü. Önceki hafta sonu yoğunluk nedeniyle orman yangınlarını andıran mesire alanı, sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı sonrası boş kaldı. Yağan kar sonrası mesire alanında kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Paşabahçe mesire alanında yeniden yoğunluğun oluşması bekleniyor.

Mesire alanına bir hafta önce iftar yapmak için geldiğini ifade eden Emine Aleyna Elmalı, "Burası Paşabahçe Mesire alanı. Çok güzel bir piknik alanı. Geçtiğimiz hafta Pazar günü buradaydık, iftar için gelmiştik. O gün hava çok güzeldi ve burası çok kalabalıktı. Ama bugün hava çok soğuk ve boş kalmış. Sivas’ta tekrar kışa döndük. Havanın bu kadar soğuyacağını beklemiyorduk ama burası Sivas. Soğuk bir şehir olduğunu biliyoruz, alışkınız" dedi.