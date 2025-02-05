Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak tarihi kent meydanını beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sivas’ta dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Termometrelerin sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği kent, adeta beyaz gelinlik giydi. Kent meydanında bulunan tarihi yapılar karla bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sivas Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele çalışmalarına başladı. İl genelinde etkili olan yağış nedeniyle şehirlerarası ulaşımın aksamaması için de çalışmalar yürütülüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas-Kayseri karayolunda Karayolları Müdürlüğü ekiplerince kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"Karın sevincini yaşıyoruz"

Sivas’a yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Fadime Şahin, "Eskiden en az 2 metre kar yağardı. O zamanlar kar yağdı diye çok mutlu olurduk. Birkaç gün öncesine kadar da kar yağmıyor diye üzülüyorduk. Bu sabah da yağdığı için yine eski günlerdeki gibi mutluyuz ve kar berekettir. Arazilerimiz hep kar suları ile doluyor. Suyumuz ve yiyecek ekmeğimiz hep kar sayesinde oluyor. Kar yağmadığı zaman niye yağmıyor diye üzülüyorduk inşallah daha çok yağar. Şuanda da yağan karın sevincini yaşıyoruz" dedi.