Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sarsıntılar Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir’de korkuya neden olurken, diğer yandan Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremler de ayrı tedirginliği oluşturuyor. Kuzeyden ve güneyden sallanmaya devam eden Balıkesir’de ayrıca son 3 günde en büyüğü 3 büyüklüğünde olan 10 deprem meydana geldi. Yaşanan depremsel faaliyetler akıllarda soru işareti bırakırken, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Sismik boşluk Balıkesir’i tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.

Balıkesir’in kuzeyinde bulunan Marmara Denizi’nde ve güneyinde bulunan Kütahya Simav bölgesinde devam eden sismik hareketlilik ile birlikte son 3 günde Balıkesir’in Bigadiç, Altıeylül, İvrindi ilçelerinde en büyüğü 3 olan 10 deprem meydana geldi. Konuyla ilgili İHA muhabirinin görüşünü sorduğu Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. Aykan, "Deprem tehlikesi yüksek bir bölge Balıkesir. Bu coğrafyada depremin olması gayet normal. Dikkat edilmesi gerektiğini uzun zamandır söylediğim bir sismik boşluk var. Şehrin içinden geçen Gökçeyazı fayı. Paleosismolojik araştırması yapılan Gökçeyazı fayının kırılma periyodunun bin yılda bir olduğu anlaşıldı. Bu fay 2 bin yıldır kırılmamış durumda. 7.2’lik bir deprem potansiyelini barındırıyor" dedi.

Aysun Aykan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Simav, Balıkesir ve Marmara Denizi farklı fay segmentleri. Maraş depreminde nasıl 11 şehri etkilediyse, Marmara’da yaşanacak deprem de birçok şehri etkileyecek. Bunlardan birisi de Balıkesir. Depremi hissederiz, önemli olan yıkım olmaması. Bir önceki 6.2’lik Marmara Denizi depreminden 32 kat daha büyük bir deprem bekleniyor. Bu ayrı bir konu. Şehrin içinden geçen Gökçeyazı fayı için ise kesinlikle önlem alınmalı. Dediğim gibi deprem yaşanır, önemli olan yıkımların olmaması. Acil olarak kentsel dönüşüme hız verilmeli."