Konya’da 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Yılın Şoförü seçilen 35 yaşındaki minibüs şoförü Osman İlmen, trafikte hoşgörü ve saygı tavsiyesinde bulunurken, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, İlmen’i tebrik etti.

Konya’da 12 yıldır minibüs şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Osman İlmen, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Yılın Şoförü ödülünü aldı. Ödülünü Konya Valisi İbrahim Akın’ın elinden alan Osman İlmen, ödül almasının hem kendisini hem de duraklarındaki meslektaşlarını oldukça memnun ettiğini belirterek, "Minibüs şoförlüğü sabır gerektiren bir meslek. Günün büyük zamanını direksiyon başında geçiriyoruz, yolcularımızı güvenli bir şekilde gideceği yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yolcularımızın birçoğu gideceği yeri bilmiyor. Ben de 12 yıldır adres soran tüm yolcularımızın nazik ve kibar bir dille adreslerine en yakın yerde inmelerini sağlıyorum. Yaşlı veya çocuk arabalı bir anneyi ayırt etmeksizin aracımda taşıdım ve elimden gelen tüm yardımı sağladım. Hem trafikteki diğer araç sürücülerine hem de yolcularıma hoşgörülü ve saygılı davrandım. Bu nedenlerden dolayı ödülü aldım. Beni bu ödüle layık gören, başta Valimiz İbrahim Akın’a, İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek’e ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Muharrem Karabacak’a teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri bu" dedi.

Binkonut minibüs hattı durak başkanı Yunus Uyar ise, duraklarından bir şoförün yılın şoförü seçilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da yaptığı açıklamada, "Konyalı minibüs şoförlerimiz her zaman duyarlı, saygılı ve hoşgörülüdür. Yılın Şoförü seçilen Osman İlmen kardeşimi, tüm minibüs şoförlerimiz adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.