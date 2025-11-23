Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague 12. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olduğu maç öncesi Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankarta sert tepki gösterdi.

Sırp bir taraftar grubunun Türklere yönelik hakaret içeren görselini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak kınayan Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde kulüplerimizin Avrupa müsabakalarında, ülkemize ve değerlerimize yönelik tahrik edici ve tehditkâr görsellere şahit oluyoruz. Kin ve nefret içerikli bu görsellere karşı sıfır tolerans ilkesiyle gereken süreçlerin işletileceğine inanıyoruz. Bu hadsizliğe en okkalı cevabı sahada veren Fenerbahçe Beko’yu yürekten kutluyorum."