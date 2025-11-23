Diyarbakır’da düzenlenen 7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 60 il ve 172 firmanın katılımıyla bu yıl da büyük ilgi gördü. Bugün sona erecek olan fuar, son gün olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren alanda yoğunluk oluşurken, stantlar adeta tıklım tıklım doldu. Vatandaşların yöresel ürünlere, gurme lezzetlere ve gastronomi etkinliklerine ilgisi son günde de devam etti. Gastronomi turizmine önemli katkı sunan fuarın, bu yılki ziyaretçi yoğunluğuyla beklentilerin üzerine çıktığı değerlendirildi.

