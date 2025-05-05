Şırnak’ın İdil ilçesinde susuz tarım yöntemiyle ekilen buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünler erken kurumaya başladı.

İlçede uygulanan susuz (kuru) tarım modeli, bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla etkilendi. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, TARSİM Van Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve tarım yetkilileri alanda denetimler yaparak, bölgede kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerinin teşvik edilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yağmur suyu toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Kuraklık riskine karşı alınacak tedbirlerin ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.