Erzincan Amatör Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzincan Gücü, sezonun en dikkat çeken başarı hikâyesine imza attı. Kulüp Başkanı Arif Budak, başarının mimarı olarak sadece yönetici kimliğiyle değil; aynı zamanda antrenör ve oyuncu olarak da sahada aktif rol üstlendi. Erzincan’da bir ilke imza atan Budak, üç görevi aynı anda yürüterek takımını şampiyonluğa taşıdı.

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Arif Budak, "Bu başarı hem benim hem de şehrimiz adına büyük bir mutluluk. Futbol adına Erzincan’da güzel işler yaptığımıza inanıyorum," dedi.

Erzincan Gücü’nün zaferi, yalnızca bir sportif başarı değil; aynı zamanda azim, fedakârlık ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de somut bir örneği oldu.