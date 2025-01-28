Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar esareti sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 2 metreye çıkan bölgede iş makineleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele timleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oluyor. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki köy yollarını açan özel idare ekipleri alternatif yolları açmak için günlerdir çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü yerlerde karla mücadele ediyor. Ekipler ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki yaylanın yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.