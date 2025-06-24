Şırnak’ta kaçakçılık, asayiş, narkotik ve terör operasyonlarında 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cudi Dağı Sefine yoluna oto korkuluk Cudi Dağı Sefine yoluna oto korkuluk

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 1 adet bong, 4 bin 910 paket sigara, 4 bin 355 adet puro, 3 bin 920 paket elektronik sigara tütünü, 93 adet cep telefonu, 2 bin 103 adet emtia, 46 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 1 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA