Kilis’te bir antikacı dükkanında sergilenen kaset ve plaklar, nostalji tutkunlarının ve gençlerin ilgisini çekiyor. Analog müziğe yöneliş her geçen gün artıyor.

Dijital müzik platformlarının her alana yayıldığı günümüzde bile, kaset ve plak gibi nostaljik müzik formatlarına olan ilgi yeniden artıyor. Kilis’te 20 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Murat Üzümbalı, kaset ve plakların geçmişe olan özlemi canlandırdığını belirtti.

‘’70’lere, 80’lere ışınlanmış gibi hissediyor’’

Kaset ve plakların yeniden ilgi görmesi, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda geçmişle kurulan samimi bir bağın göstergesi olduğunu belirten Murat Üzümbalı ’’insanların telefon ve bilgisayarlardan müzik dinleyebildiğini ancak kaset ve plakların verdiği hissin çok farklı olduğunu söyledi. "İnsanlar dükkanımıza geldiklerinde kendilerini 70’lere, 80’lere ışınlanmış gibi hissediyor. O dönemlerin müziği, içindeki nameler daha çok zevk veriyor. Çocukluğumuzda kaset geri sarmak için kalem kullanırdık, bunlar bile insanda özlem oluşturuyor" şeklinde konuştu.

‘’Plaklarda çıkan o çıtırtı bile insanı geçmişe götürüyor’’

Teknolojinin gelişmesine rağmen analog müzik formatlarının ayrı bir ruh taşıdığını ifade eden Üzümbalı, "Bergen, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Sibel Can gibi sanatçıları plakta dinlemek bambaşka bir keyif. O dönemlerin şartları, sesi, duygusu bambaşkaydı. Plaklarda çıkan o çıtırtı bile insanı geçmişe götürüyor. Bu yüzden geçmişe özlem duyanlar bugün kaset ve plağa yöneliyor" dedi.

‘’Eski karışık kasetlerin güzelliğini yeniden hatırladım’’

Kilis’te Antikacı dükkanına ilk kez gelen ziyaretçilerden Gülistan Sarıyıldız, "Ailemle geziye çıktım, antikacı olduğunu gördüm çok güzel bir yer, eski karışık kasetlerin güzelliğini yeniden hatırladım. Harika bir yer, Murat Bey’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.