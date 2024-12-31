Şırnak’ta terör, kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında emniyet ekipleri tarafından 31 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 10 kilo 267 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 1 adet bong, 2 bin 816 paket kaçak sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 130 adet elektronik sigara tütünü, 320 adet cep telefonu, 244 şişe kaçak alkol, 2 kilo 400 gram kaçak çay, 422 adet emtia, 101 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 4 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 1 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı.