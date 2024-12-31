Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2025 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında 2024 yılının her şeye rağmen, umut dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Savaşlar, kavgalar eksik olmasa da ülkemiz açısından 2024 yılı geleceğe umutla bakabildiğimiz bir yıl oldu. Sayısız projeyi hayata geçirerek, halkımıza hizmet etme şerefine nail olduk. 2025 yılında da yeni projelerle halkımızı hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yayımladığı mesajla yeni yılı kutladı. Mesajında 2024 yılında yaşanan gelişmelere değinen Yılmaz, yılın en önemli gelişmelerinden birinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunu belirtti. Halkın, seçim sonuçlarında bir kez daha en büyük iktidarın kendileri olduğunu gösterdiğini ifade eden Yılmaz, “İşte bu sebeptendir ki ülkemiz için umut dolu bir yıl olmuştur. Acısıyla tatlısıyla tamamladığımız 2024 yılında Şehitkamil halkı bizleri de Şehitkamil Belediye Başkanı olarak görmek istedi ve verdiği desteklerle de bunu sağladı. Buna bir zafer gözüyle bakmayıp, hemen vaatlerimizi uygulamaya başladık. Geride kalan 9 aylık sürede halkımızın önceliklerini belirleyip, ihtiyaçlar doğrultusunda önemli projeler hayata geçirmenin de haklı gururunu yaşadık. Önümüzde görev süremizde 4 yılı aşkın bir süre var. Sözünü verdiğimiz ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projelerimizi bu süreçte hayata geçireceğiz. Herkese ve her şeye rağmen umut tohumlarının ekildiği 2024 yılı, bizler için projeler yılı olarak tamamlandı. 2025 yılı da daha çok kent lokantası, daha çok emeklihane, daha çok kreş, daha çok park ve yeşil alanlar ile çok sayıda projenin hayata geçirileceği yıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2025 yılında tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.