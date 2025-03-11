Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Taşarası ilk ve Ortaokulu ile Şanlıurfa Haliliye’deki Şehitlik ilkokulu öğrencileri zoom üzerinden tanışıp kardeş okul seçildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Beytüşşebap İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Taşarası İlk ve Orta okulu ile Şanlıurfa Haliliye’deki Şehitlik İlkokulu kardeş okul oldu. Zoom üzerinden görüntülü konuşan öğrenciler tanışıp sohbet etti. Ardından gönderilen hediyeler öğrencilere dağıtıldı. Önümüzdeki aylarda her iki okulun öğrencileri buluşmak ve kaynaşmak üzere Mardin’de bir araya gelecek.

Projeyi anlatan antrenör Zozan Aykut, projede olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şanlıurfa Haliliye Şehitlik ilkokulu ile Taşarası köyü İlkokulu kardeş okul seçildi. Bu gün canlı bağlantı gerçekleştirdik. Tanıştılar, öğrencilere hediyeler dağıtıldı. İki okul arasındaki bağ için destek olduk. Çocuklar yakın zamanda buluşacaklar, tanışacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.