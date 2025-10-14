Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Erbil’de temaslarda gerçekleştirdi. Şırnak heyeti IKBY Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Kürt Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığındaki heyet, ilk ziyaretini Erbil Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirdi. Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, konsolosluk faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, buradan Erbil Valiliği’ne geçti. Vali Ekici başkanlığındaki heyet, Erbil Valisi Omid Xoşnav ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saatlik görüşmede iki ülkenin iş birliği görüşüldü.

Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşüldü

Erbil Valiliği’nin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen heyet, bölgesel iş birliği ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Heyetin son durağı ise IKBY Başkanı Mesut Barzani oldu. Heyet, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki mevcut ticari, ekonomik ve güvenlik iş birlikleri ele alındı. Sınır ötesi projeler, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Vali Ekici’ye ziyarette, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ve Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım eşlik etti.